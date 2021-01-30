تركيا.. 10 أعوام على طرح منظومة "صارب" العسكرية

أكملت منظومة "صارب" العسكرية التركية ذات التحكم عن بعد 10 أعوام على طرحها لأول مرة من طرف شركة أسيلسان الوطنية المتخصصة بالصناعات العسكرية.

وبحسب المعطيات، تقترب الشركة من تصنيع القطعة 3000 من المنظومة التي صدرتها إلى 6 دول منذ طرحها لأول مرة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي في 2011.

وتتمتع منظومة "صارب"(SARP)، بتقنية اتصال لاسلكية آمنة ومشفرة، مع قمرة القيادة أو الجندي المتحكم، حيث يمكن توجيهها وإطلاق النار بواسطتها من مسافات بعيدة آمنة ومن داخل المركبات.

وبفضل تزويدها بكاميرات حرارية وكاميرات الرؤية النهارية يمكن لمنظومة صارب، العمل في الظروف البيئية القاسية.

ويمكن تزويد منظومة صارب بأسلحة رشاشة آلية صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى مدافع رشاشة من عيار 40 ملم، كما يمكن تزويدها بسلاحين في آن واحد موجهان بشكل متوازٍ.

وتتميز منظومة صارب بأداء عالٍ وقدرة تلقائية على كشف وتتبع الأهداف المتحركة وتحييدها بدقة كبيرة، كما تتمتع بالقدرة على تمييز مسافة الهدف وسرعته واتجاهه، وتحديد معلومات الأرصاد المحيطة بالهدف ونوع الذخيرة.

وتعد شركة "أسيلسان" من الشركات الرائدة حول العالم في مجال تطوير أنظمة التحكم عن بعد للأسلحة، إذ يتم تركيبها على المنصات البرية والبحرية، ويجري استخدامها في 16 دولة.

وتأسست شركة "أسيلسان"، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من "مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.