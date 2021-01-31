أطباء أتراك يجرون جراحة ناجحة لطفل سوري فقد المريء قبل 7 سنوات

أجرى أطباء أتراك، في ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي البلاد، عملية جراحية ناجحة لطفل سوري فقد المريء منذ 7 سنوات، إثر تناوله مادة حمضية بطريق الخطأ.

وتقدمت أسرة الطفل السوري محمد عمر (11 عاما)، إلى قسم جراحة الأطفال بمشفى جامعة حرّان في شانلي أورفة، بطلب لمعالجة ابنها الذي تناول مادة حمضية وهو في الرابعة من عمره، ما ألحق أضرارا بالمريء ومنعه من التغذية عبر الفم.

وظل الطفل طيلة 7 سنوات يواصل التغذّي عبر أنبوب موصول بمعدته، قبل موافقة الأطباء، على إجراء عملية جراحية.

وأجرى العملية الجراحية، فريق طبي تركي مكوّن من 15 طبيبا، حيث استمرت العملية 11 ساعة متواصلة، تكللت بتركيب مريء اصطناعي لمحمد، سيتمكّن من خلاله تناول الأطعمة والمشروبات عبر فمه.

وقال الدكتور محمد أمين بولاكان، أستاذ وخبير جراحة الأطفال، إنهم أجروا عملية جراحية صعبة وحساسة للطفل محمد.

وأعرب عن سعادته إزاء معاودة الطفل، تناول الأطعمة والمشروبات عبر فمه بعد أن كان محروما من ذلك طيلة 7 سنوات.

بدوره، أعرب الطفل السوري عن شكره للأطباء الأتراك الذين أجروا له العملية الجراحية.

وأضاف: "لم أكن أستطيع تناول الأطعمة عبر فمي، طيلة سنوات. أنا سعيد الآن لكوني سأتمكّن من ذلك".

أما قاسم عمر، والد الطفل السوري، فعبّر عن امتنانه لتركيا إزاء استضافتهم بعد لجوئهم إليها نتيجة الحرب الدائرة في بلادهم.

وتقدّم الأب بالشكر لأطباء مشفى جامعة حرّان إزاء العملية الجراحية الناجحة التي أجروها لطفله.