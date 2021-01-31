رئيس الهلال الأحمر التركي يتفقد أعمال الجمعية بالصومال ويوقع اتفاقيات تعاون

زار رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق الصومال واطلع عن كثب على أنشطة الجمعية في هذا البلد الإفريقي.

ورافق قنق في زيارته إلى مقديشو، السبت، نائب المدير العام ألبر كوجوك، وعضو مجلس الإدارة جنكيز قوج، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وتفقد الوفد برئاسة قنق مطعما خيريا أقامه الهلال الأحمر التركي، يستفيد من خدماته 3000 يتيم ومحتاج يوميا.

كما التقى الوفد مسؤولي منظمات يتم التعاون معها في الصومال، واطلع على سير المساعدات الانسانية في المنطقة.

وفي إطار جولته، زار الوفد "مدرسة البصير" للمكفوفين، المدعومة من الهلال الأحمر التركي، ووزع هدايا على الأطفال.

كما وقع وفد الهلال الأحمر بروتوكولات تعاون مع جامعة بنادر، ومستشفيي "دلمار" و"عثمان فقي".