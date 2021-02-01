أردوغان: بدأنا بتأسيس مركز إطلاق أقمار صناعية صغيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده شرعت في تأسيس مركز لإطلاق أقمار صناعية صغيرة.

جاء ذلك، الاثنين، في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف أردوغان: "شرعنا في تأسيس مركز إطلاق أقمار صناعية صغيرة، وقريبا سنرسل أقمار بلادنا وأصدقائنا للفضاء".

ومضى قائلا: "مصممون على جعل تركيا علامة فارقة في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن "الأقمار الصناعية الصغيرة التي ترسل إلى مسافات أقصر باتت تحظى باهتمام متزايد في أنشطة الفضاء عوضا عن الأقمار الكبيرة، وذلك لتكلفتها المنخفضة وسهولتها من النواحي التقنية".

كما تطرق أردوغان إلى إطلاق "قمر توركسات 5A" من قاعدة في الولايات المتحدة، إلى مداره، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، (سابع قمر ناشط لتركيا في الفضاء).

وأكد أن إطلاق هذا القمر يعد أحدث مؤشر على قوة تركيا وطموحاتها فيما يتعلق بأنشطة الفضاء.