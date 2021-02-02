معلمة تركية تحوّل مطبخ منزلها إلى فصل دراسي

"أسماء شاهينار" معلمة تركية تسعى مع آلاف المعلمين الآخرين للتعامل مع مفهوم التعليم عن بعد الجديد تماماً على واقعنا. وتحاول "شاهينار" معلمة المدرسة الإعدادية التي اضطرت للبقاء في منزلها بعد إغلاق المدارس وسط جائحة كوفيد-19، إيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع طلابها بالرغم من المسافة التي تفصل بينهم قائلةً: "بما أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم أن يرونني بها هي من خلال شاشة صغيرة، إذاً يتعين علي أن أكون تفاعليةً قدر الإمكان".

وتقوم "شاهينار" بالجلوس خلف حاسوبها الشخصي كل يوم في مطبخ منزلها للتواصل مع عشرات الطلاب وتدريس مادة العلوم العامة بطرقها المبتكرة حيث تستخدم الثلاجة الموجودة بجانب طاولتها بمثابة "سبورة" تشرح الدروس عليها. كما تستخدم مكعبات الألعاب الخاصة بطفليها لتوضيح أسماء العناصر في الجدول الدوري.

وتتطلع "شاهينار" إلى الإلتقاء بطلابها عند إعادة فتح المدارس الشهر المقبل، وتأمل أن تعود إلى التعليم الشخصي مضيفةً: "أفتقد طلابي كثيراً. كانوا يعانقونني على الدوام. وأنا الآن أفتقد ذلك البريق الذي كان يشع في عيونهم عندما يفهمون الموضوع الذي أتحدث عنه في الفصل الدراسي".

وفي معرض حديثها لوكالة أنباء الأناضول قالت "شاهينار" التي تعمل في مدرسة "سليمان شاه" المتوسطة في منطقة "سينكان" بالعاصمة أنقرة، إن هذا "هو أفضل تعليم يمكنني تقديمه لهم في ظل الظروف الحالية". وأوضحت أن التعليم عن بعد قد يستمر بناءً على الاتجاهات الحالية للوباء، لكن وزارة التعليم الوطني تأمل أن يعود التعليم الشخصي قريباً، حين تعطي السلطات الصحية الضوء الأخضر لبدئه. وبالرغم من ميل الحالات إلى الانخفاض في الأيام الأخيرة، إلا أن الخبراء يحذرون من إسقاط الحيطة في الإجراءات اللازمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة جديدة من الحالات.

ومع أن "شاهينار" أمضت في التعليم 15 عاماً إلا أنها تخوض تجربة التعليم عن بُعد لأول مرة مثل طلابها. وقد واجهت صعوبة في التكيف مع ذلك، لكنها لم تستغرق وقتاً طويلا ً لتحويل التعليم عبر الإنترنت إلى تجربة تفاعلية مميزة وناجحة.

وقالت: "يحتاج الطلاب إلى تطبيقات توضيحية في مادة العلوم أكثر من المواد الأخرى. لذلك حاولت أن أجد شيئاً يجذب انتباه الطلاب، واستخدمت مكعبات البناء التي يلعب بها ابني ذي الـ 5 سنوات وكتبت رموز العناصر الكيميائية عليها لتعليم الطلاب الجدول الدوري".

وبدلاً من اقتناء سبورة، قررت استخدام أقرب لوحة بيضاء كبيرة ووجدت سطح الثلاجة مناسباً لذلك. وأضافت: "عند شرح موضوع الضغط، أستخدم لعبة ابني الصغير المسماة جينغا. وكذلك استخدمت كرات القدم الصغيرة الخاصة به وكانت مفيدة أيضاً حين رسمت عليها رموز العناصر ولعبت مع طلابي لعبة التخمين".

ويستمتع طلاب المعلمة "شاهينار" بأساليبها المبتكرة جداً، ويحاولون دعم طريقتها في إيجاد وسائل توضيح بسيطة خلال التواجد في المنزل. وحول هذه النقطة أوضحت "شاهينار" بالقول: "أطلب منهم إحضار المواد التي يمكننا استخدامها في التجارب العلمية، مثل الماء والنظارات والورق. لأن التطبيق العملي يساعدهم على التعلم بشكل أفضل".