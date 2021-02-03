أكار بعد لقائه بنظيره المجري: أجرينا مباحثات بناءة ومثمرة جداً

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعد من أهداف بلاده الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الأربعاء مع نظيره المجري تيبور بينكو، في على هامش زيارة رسمية يجريها إلى بودابست.

وأكّد أكار أن المباحثات التي أجراها مع الجانب المجري كانت بناءة ومثمرة جدًا، وتطرق إلى جميع القضايا، وخاصة الدفاع والأمن.

وأشار إلى أنه تناول مع نظيره المجري التعاون بين البلدين في المجال العسكري، والخطوات الممكن اتخاذها في هذا الصدد.

وشدّد أكار على وجود إمكانية لتحقيق تقدم سريع في الدفاع والأمن مع المجر "التي نراها دائمًا صديقًا وحليفًا حقيقيًا".

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضًا العلاقات الثنائية وقضايا الدفاع والأمن لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي فضلًا عن التطورات في بحر إيجه ومنطقة البلقان وأذربيجان وليبيا وأفغانستان.

وبيّن أن التعاون بين البلدين لن يقدم المساهمات المهمة لكيلهما فحسب بل إن هذه المساهمات ستطال الناتو والاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.

وأردف: "الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا، ويجب أن يرى ويدرك الجميع هذا الأمر".

وزير الدفاع التركي قال إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المجر سواء في إطار الناتو أو من حيث المنظور التاريخي.

بدوره، قال وزير الدفاع المجري إنه بحث مع أكار العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالمستقبل، وإن العمل المشترك بين تركيا والمجر يتم في إطار الناتو.

وأشاد بينكو بالمساهمات المهمة التي تقدمها بعثة السلام التركية في ضمان السلام والأمن غربي البلقان.

وأكّد أن تركيا تستضيف على أراضيها 4 ملايين لاجئ وقدمت بذلك مساهمة كبيرة لأوروبا كلها والمجر.

وشدد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.