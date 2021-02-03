تركيا.. استسلام 5 عناصر من "بي كا كا" عن طريق الإقناع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، استسلام 5 من عناصر "بي كا كا" الإرهابية لقوات الأمن عبر عمليات الإقناع.

وذكرت الوزارة في بيان، أن جهود قيادة قوات الدرك ومديرية الأمن في إقناع عناصر المنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم، أثمرت عن انشقاق 5 عناصر من تنظيم "بي كا كا / ك ج ك" الإرهابي واستسلامهم لقوات الأمن.

ولفتت إلى أن أحد الذين سلموا أنفسهم كانت أسرته من بين الأسر التي تواصل اعتصامها أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" في ولاية ديار بكر منذ 520 يوما، ليرتفع بذلك عدد عناصر التنظيم الذين التقوا مع أسرهم المعتصمة إلى 23.

وأشارت إلى أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الجاري بلغ 21 عنصرا.

وأوضحت الوزارة أن العناصر انضموا للمنظمة الإرهابية في أعوام 2008 و2010 و2015، وشاركوا بأنشطتها مؤخرا في العراق وسوريا.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر تويتر إن أحد العناصر الذين سلموا أنفسهم كانت أسرته من بين الأسر التي تواصل اعتصامها منذ 520 يوما.

وأضاف: "لقاء جديد آخر لأمهات دياربكر... اللقاء الـ23! الأمهات هن من سيُطحن بـ "بي كا كا" وكافة المنظمات الإرهابية".

يذكر أن تركيا تتبع إلى جانب مكافحة المنظمة الإرهابية عبر العمليات العسكرية، سبل الإقناع عبر التواصل مع أسر الإرهابيين.