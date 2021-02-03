تركيا تنشئ أول قرية مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة أسوس

تسعى تركيا لتقليص الفوضى وخفض الهدر والاستهلاك في حياة المدن من خلال بناء ثقافة الوعي البيئي ونشرها وتعزيزها، لذلك قامت البلاد بالموافقة على مشروع إنشاء أول قرية بيئية مستدامة في تركيا في مدينة أسوس التابعة لولاية جناق قلعة على الجانب الآخر من مركز المدينة القديمة حيث أرسى أرسطو اللبنات الأولى لفلسفته الخاصة بعد أن تخرج من أكاديمية معلمه أفلاطون في أثينا.

ظهرت فكرة هذا المشروع قبل خمس سنوات في وقت كان "أوندار خالص دمير" مؤسس فكرة القرية البيئية "Nefes Assos" يسافر ويقرأ ويفحص القرى البيئية حول العالم. وكانت خطته تعتمد على رغبته ورغبة الكثيرين ممن يفكرون بأسلوب مشابه له بالعيش في مدينة صحية هادئة بطريقة تحل مشكلة الاكتظاظ المتزايدة في المدن الكبيرة أو في مدن المنتجعات الساحلية والجبلية الشهيرة.

بعد رؤية العديد من الناس يفشلون في "حياتهم القروية" الجديدة بسبب انتقالهم إلى المزارع الخاصة بعيداً عن المدينة بمفردهم، رأى "خالص دمير" أن اتخاذ مثل هذه الخطوة الكبيرة لا يشكل ضغوطاً مالية كبيرة على الفرد فحسب، بل غالباً ما يفتقر أيضاً إلى التواصل الاجتماعي الضروري الذي يتوق البشر إليه عند الانتقال إلى مكان جديد. لذلك اعتقد أن التحرك الجماعي يمكن أن يكون الحل لهذه المشاكل، وبدأ من فوره البحث عن أرض ملائمة لإقامة هذا المشروع عليها بمشاركة 10 عائلات متشابهة التفكير حيث قادهم هذا البحث إلى استنتاج أنهم بحاجة إلى إنشاء نظام بيئي اجتماعي جديد يناسب احتياجات الإنسان في القرن الحادي والعشرين.

ومع حلول الوباء ازدادت أهمية تحقيق المشروع وقرر أصحاب الفكرة تقديم الجدول الزمني للقيام به وهم الآن يخططون لتكون قريتهم البيئية الجديدة جاهزة للترحيب بالسكان بحلول ربيع عام 2022.

ولكن لماذا اختار "خالص ديمير" مدينة "أسوس" من بين جميع الأماكن الأخرى؟

قال "ديمير": "تعتبر أسوس جزءاً ثميناً ومميزاً للغاية من النظام البيئي لجبل إدا. ويمكن للمرء أن يتنفس فيها الهواء النظيف المنعش إلى جانب استمتاعه أيضاً بنومٍ أكثر راحةً وهناء".

ويقع جبل "إدا" المسمى باللغة التركية جبل "Kaz" على خليج "إدرميت" حيث تلتقي "جناق قلعة" و"باليكسير" في نقطة تحقق العديد من النظم البيئية المثالية. وتقع بلدة "أسوس" في الجزء السفلي من جبل "إدا" في بقعة تطل على مياه بحر إيجة الغنية بالحياة البحرية، وتتربع على قمة تل تعانقه أشعة الشمس بقوة من الشروق إلى الغروب، وتهب عليه نسائم الجبال التي تمتلك من القوة ما يمكّنها من تشغيل محركات الرياح.

كما أن حقيقة تنعّم "أسوس" بأشعة الشمس على مدى 11 شهر من العام يجعلها أيضاً المكان المثالي للقرية لاستخدام الطاقة الشمسية فيها. وقال "خالص دمير" إن قرية "Nefes Assos" ستكون أول مجمع سكني يتم تشغيله بالكامل بالطاقة الشمسية. وأنه من الطبيعي أن تصبح هذه القرية "الملجأ الآمن من تهديدات القرن الحادي والعشرين" لأنها تولد طاقتها الخاصة بها بنفسها.

وأضاف:"سيتم تدفئة المنازل بواسطة مضخات الحرارة الهوائية التي ستغذيها الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الطبيعية ".

كما سيكون للقرية أيضاً سوق خاص بها يقع على الحدود الخارجية ليخدم سكان القرية والعملاء من الخارج من خلال بيع المنتجات المزروعة في القرية لتحقيق الدخل اللازم. أما الفاكهة أو الخضار التي لا تستطيع النمو في مزارع القرية، فيمكن لسكان القرية التعامل مع موردين موثوقين لتلبية هذه الاحتياجات.

بالإضافة إلى مقهى خاص بالقرية ومعهد تعليمي لتعزيز البحث وتبادل المعرفة. وستضم القرية أيضاً فندقاً يحوي 20 غرفة لإقامة الضيوف.

وتعتبر الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أهم الركائز التي تقوم عليها هذه القرية والتي تجعلها مكاناً مناسباً لحياة تستحق العيش.

وقال "خالص دمير" إنهم يعتقدون أن بإمكان البشر أن يعيشوا حياة يكون فيها الهواء الذي يتنفسونه والطعام الذي يأكلونه والبيئة التي يعيشون فيها في أعلى مستويات الجودة، بشكل يجعل المرء مشحوناً بالطاقة ومكتفٍ ذاتياً وآمناً ومسالماً وفعالاً ويسعى إلى التوازن في كل شيء. وهو ما يسمى بالضبط بمفهوم الرفاهية في القرن الحادي والعشرين.

ويقف "خالص دمير" وفريقه متعدد التخصصات المكون من أفضل الخبراء في هندسة العمارة والإنشاء والبنية التحتية والاستدامة الاجتماعية خلف هذا المشروع. وقد أنشأوا قائمةً من المعايير والقيم تسمى معايير"Nefes Assos" والتي قد تصبح مرجعاً مفيداً لمشاريع مماثلة في المستقبل لما تتضمنه من أفضل القواعد والممارسات في مجال الزراعة والطاقة المتجددة وتربية الحيوانات والاستدامة الاجتماعية والمهام الإدارية.

وقال:"نريد أن نكون مستدامين بكل معنى الكلمة ونضمن استمرارية مشروعنا كما نحاول إرساء معايير للعمل في مجال الاستدامة في تركيا. نحن نسعى كي تكون قريتنا المستوطنة البشرية المثالية للقرن الحادي والعشرين ونخطط لنطور حياة لائقةً للناس والطبيعة".

ومع ذلك، لن تتاح الفرصة للجميع لبدء حياة جديدة في هذه القرية. فللحفاظ على الانسجام الاجتماعي والثقافي، قال "خالص دمير" إنه سيتم اختيار سكان القرية وفقاً لمعايير محددة من أجل تغذية ديناميكيات الاكتفاء الذاتي للنظام الإيكولوجي للقرية، حيث سيتم الجمع بين الفنانين والأكاديميين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال من خلفيات مختلفة ولكن ممن لديهم تطلعات وأفكار وقيم مشتركة.