هيئة الإغاثة التركية تشيد 14 ألف منزل للمحتاجين في 15دولة

أكملت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، بناء 258 مبنى خدميا و14 ألف منزل في 15 دولة متوزعة بين قارتي آسيا وإفريقيا، بحسب تقرير 2020.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، الأربعاء، تم بناء 258 مركزا خدميا مثل: مراكز صحية وثقافية ومدارس ومساجد ودور إيواء، وللأيتام، خلال العام المنصرم.

وأشارت البيان إلى استفادة 15 دولة من المراكز الخدمية، هي: بنين ومالي والنيجر وسيراليون وبوركينا فاسو والسودان والصومال وسوريا وتونس وأذربيجان وأوغندا وباكستان وسريلانكا ونيبال وتايلاند.

وأكملت الإغاثة التركية بناء 14 ألف منزل طوب وتسليمها إلى العائلات المحتاجة في سوريا، في إطار الحملة التي أطلقتها بعنوان "كن سقفًا لمظلوم"، خلال الفترة نفسها.

وشدد البيان على استمرار المؤسسة في تقديم المساعدات الإنسانية، والوقوف بجانب المضطهدين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.