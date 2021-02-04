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أردوغان: نهدف لرفع إسهامات جامعات الأناضول في تنمية تركيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 04.02.2021 15:59
أردوغان: نهدف لرفع إسهامات جامعات الأناضول في تنمية تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن حكومته تهدف لرفع إسهامات الجامعات بالمناطق النائية داخل الأناضول في تنمية البلاد.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في حفل تعريفي لمشروع الأناضول التعليمي التابع لمجلس التعليم العالي التركي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح أنه عبر مشروع الأناضول التعليمي سيتمكن طلاب 15 جامعة حديثة من تلقي بعض المواد التعليمية من الكوادر التدريسية الموجودة في 12 جامعة عريقة في البلاد.

وأضاف نسبة الطالبات في الجامعات ارتفعت هذا العام إلى 49 بالمئة، مقارنة مع الأعوام الماضية التي كانت بحدود 42 بالمئة.

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