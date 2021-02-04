الداخلية التركية تعلن تحييد 73 إرهابيا خلال يناير الماضي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشاتاكلي، إن 73 إرهابيا تم تحييدهم خلال العمليات الأمنية بالبلاد يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفاد تشاتاكلي في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، أن أحد الإرهابيين مدرج على القائمة البرتقالية للمطلوبين، واثنين آخرين مدرجين على القائمة الرمادية.

وأوضح أن 46 من الإرهابيين المحيدين ينتمون لتنظيم "بي كا كا / ك ج ك"، و26 لتنظيم "داعش"، وواحد لمنظمة إرهابية يسارية.

وأشار إلى تدمير 232 وكرا خلال العمليات، وضبط 47 قطعة سلاح و27 لغما وعبوة ناسفة و59 قنبلة يدوية و463 كيلوغراما من المواد المتفجرة، إضافة إلى 11 ألفا و290 قطعة من الذخائر المختلفة.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.