الرئاسة التركية تستنفر إمكاناتها لتلقي الشبان تعليماً ذا جودة عالية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئاسة تستنفر كل إمكاناتها من أجل تلقي الشبان تعليما ذا جودة عالية.

ونشر أردوغان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، رسما بيانيا حول التطورات في التعليم العالي منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا.

وأظهر الرسم ارتفاع عدد الجامعات إلى 207 في 2021، من 76 عام 2002، وزيادة موازنة التعليم العالي إلى 36 مليار ليرة، بعدما كان 2.5 مليار (الدولار = 7.13 ليرة تركية).

وبحسب الرسم، وصل عدد الطلاب إلى 8 ملايين و400 ألف، بعدما كان مليونا و600 ألف عام 2002.

وأشار إلى أن نسبة الأكاديميين من الإناث في نظام التعليم العالي، أعلى بـ 5 نقاط منه في الاتحاد الأوروبي البالغ 40 بالمئة.

وبيّن أن عدد الطالبات ارتفع إلى 49 بالمئة العام الحالي، بعدما كان 42 بالمئة.

وأكد أن تركيا ضمن الدول الـ 10 الأولى بالعالم في جذب الطلاب الأجانب للدراسة فيها، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو".

وأرفق الرئيس الرسم البياني بعبارة قال فيها: "سباق الجودة في التعليم العالي هو عملية لا نهاية لها، ونحن كرئاسة نستنفر كل إمكاناتنا من أجل تلقي الشبان تعليما ذا جودة عالية".