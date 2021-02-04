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عدد سكان تركيا يتجاوز 83.6 مليونا في 2020

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 04.02.2021 12:20
آخر تحديث في 04.02.2021 12:30
عدد سكان تركيا يتجاوز 83.6 مليونا في 2020

بلغ عدد سكان تركيا 83 مليونا و614 ألفا و362 نسمة في 2020، بزيادة 459 ألفا و365 نسمة عن العام السابق.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الخميس، أن نسبة الذكور بلغت 50.1 بالمائة (41 مليونا و915 ألفا و985)، والإناث 49.9 بالمائة (41 مليونا و698 ألفا و377).

وأوضحت أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.

وأشارت إلى أن معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية ارتفع من 92.8 بالمائة في 2019، إلى 93 بالمائة خلال 2020.

ولفتت بالمقابل إلى تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2 إلى 7 بالمائة.

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