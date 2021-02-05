صويلو يتهم واشنطن بصلتها بمحاولة 15 تموز الانقلابية بتركيا

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الولايات المتحدة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في تركيا منتصف تموز/ يوليو 2016.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي لصحيفة "حرييت"، عقب لقاء تلفزيوني له على قناة "Haber Global"، أثارت ردود فعل؛ بسبب قوله إن منظمة "غولن" الإرهابية "ليست المسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016"، في إشارة منه إلى أنها ليست الجهة الوحيدة التي تقف خلفها.

وقال صويلو في حديثه للكاتب نديم شينار في صحيفة "حرييت"، إنه "قبل مضي 24 ساعة على محاولة الانقلاب، قلت لقناة تلفزيونية، عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة تقف خلف ما حدث".

وأضاف: "علمنا من وثائق بريطانية بعد سنوات عدة أن الولايات المتحدة كانت وراء انقلاب عام 1960، كما أنها تقف خلف انقلاب عام 1980، ومن الواضح أنها كانت تقف خلف عملية 28 فبراير (الانقلاب عام 1997)".

وأشار إلى أنه بعدما أصبح وزيرا للداخلية، لاحظ أنه أينما تكمن أنشطة منظمة "غولن" الإرهابية، فإن الولايات المتحدة تقف وراءها.

وتابع، أن المنظمة الإرهابية المذكورة هي "منظمة شريرة، وجهة استخباراتية، وإرهابية، ووحدة اتصالات، وتمت صناعتها لتغيير وإعطاء مفهوم آخر عن الإسلام".

إلى ذلك ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن لا صلة لبلاده بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا عام 2016.

جاء ذلك في بيان الجمعة، تعليقا على تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، التي اتهم فيها الولايات المتحدة بالضلوع في محاولة 15 تموز/يوليو الانقلابية، والتي قامت بها منظمة "غولن" الإرهابية.

وقال برايس:" لا يوجد أي تدخل للولايات المتحدة في المحاولة الانقلابية بتركيا عام 2016، لقد قمنا بإدانتها على الفور"

وكانت مجموعة محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن"، نفذت ليلة 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، وأجبر الموقف الشعبي آليات الانقلابيين على الانسحاب من محيط المقار الحكومية، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الذي ارتقى بسببه 251 شهيدا، وجرح ألفان و196 شخصا.