أنقرة: تحييد 3 إرهابيين استهدفوا مزارعين في أعزاز السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، إثر استهدافهم مزارعين في مدينة أعزاز، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، السبت، إن إرهابيي التنظيم المذكور أطلقوا النار من منطقة تل رفعت، باتجاه مزارعين في أعزاز الواقعة ضمن "درع الفرات"، وهم يجمعون الزيتون.

وأضافت: "جنودنا الأبطال ردوا على الإرهابيين بالمثل على الفور عندما شاهدوا قيامهم باستهداف المزارعين، وتم تحييد 3 منهم".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.