الجيش التركي ينظم تدريبات "الضفادع البشرية" للقوات الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن قواتها قدمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي في تخصص الضفادع البشرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن تدريبات القوات المسلحة الليبية مستمرة في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقع بين البلدين.

وتواظب تركيا على تقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، في إطار التزامها بالاتفاق المبرم في 26 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وتهدف القوات المسلحة التركية من خلال التدريبات إلى رفع مستوى أفراد الجيش الليبي ليصلوا إلى المعايير الدولية في العديد من المجالات، ومن ضمنها مكافحة الإرهاب.

وتمنح تركيا القوات المسلحة الليبية العديد من المعدات التي تحتاج إليها، ما يسهم في إعادة تنظيم الجيش.