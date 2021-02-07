فؤاد أقطاي يزور قبرص التركية الأربعاء

يعتزم فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، زيارة جمهورية شمال قبرص التركية، الأربعاء المقبل، في زيارة عمل تستغرق يومين.

وسيرافق أوقطاي في الزيارة، كل من وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مكتب التحول الرقمي في الرئاسة التركية، علي طه كوتش.

ومن المقرر أن يلتقي أوقطاي خلال زيارته في اليوم الأول، رؤساء الجمهورية أرسين تتار، والوزراء إرسان سانير، والبرلمان أوندير سينار أوغلو.

وضمن زيارة العمل، ستتم مناقشة بروتوكول التعاون المالي بين تركيا وشمال قبرص، وتوقيع اتفاقية بشأن خدمات الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، واتفاقية تنفيذ استثمارات الطرق السريعة في قبرص التركية.

وفي اليوم الثاني للزيارة، سيلتقي أوقطاي رؤساء المنصات الاقتصادية في جمهورية شمال قبرص التركية.