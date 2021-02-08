"وقف الديانة" يوفر مياه الشرب للمحتاجين بـ20 دولة

وفر وقف الديانة التركي خلال العام الماضي، مياه الشرب لمحتاجين في 20 دولة حول العالم، من خلال حفر 143 بئرا.

وبحسب بيان صادر عن الوقف، الاثنين، أن بلدان بالقارة الافريقية استفادت من الآبار التي فتحها الوقف خلال 2020.

وأضاف البيان أن الوقف منذ تأسيسه، استطاع عبر الآبار التي حفرها، تأمين مياه الشرب لنحو 6 ملايين شخص.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات نائب رئيس الوقف إحسان آتشيك، الذي قال إن أعمال حفر الآبار في المناطق التي تعاني من الجفاف تزداد يوما بعد يوم.

وأكد أن الوقف يسعى للوصول إلى كافة المناطق التي يعاني قاطنوها من قحط في المياه، من أجل حفر الآبار وتأمين مياه شرب لهم.

وتابع قائلا: "نولي أهمية كبيرة للقارة الافريقية، فهناك الملايين ينتظرون الماء، وفي هذا السياق، ندعو المتبرعين وأصحاب الخير لمزيد من المساهمة كي نتمكن من إيصال الماء لأكبر عدد من المحتاجين".

وذكر آتشيك أن الوقف حفر خلال العام الماضي، 143 بئرا، منها 24 في تنزانيا و18 في زيمبابوي و17 في توغو و12 في تشاد و9 في السنغال.

جدير بالذكر أن وقف الديانة التركي حفر حتى الآن 440 بئرا في 32 دولة حول العالم، ووفر من خلال تلك الآبار مياه الشرب لنحو 6 ملايين شخص.