أردوغان: نهدف إلى الهبوط على سطح القمر في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تهدف إلى تحقيق أول هبوط لها على سطح القمر عام 2023 بالتزامن مع تأسيس الجمهورية التركية.

جاء ذلك خلال كلمة أردوغان بشأن برنامج الفضاء الوطني لتركيا.

وأشار أردوغان إلى استمرار أعمال التخطيط بشأن "قمر غوكتورك-3" الذي سيوفر مشاهد عالية الدقة في مختلف ظروف الطقس ليلا أو نهارا.

وأضاف " سنعمل خلال المرحلة المقبلة على ضمان أمن المعلومات التي نحصل عليها من الأقمار الصناعية بواسطة برمجيات محلية يطورها مهندسون أتراك."

وتابع " أتمنى نجاح خريطة طريق برنامج الفضاء الوطني التي ستنقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق العالمي."

واستعرض الرئيس أردوغان 10 أهداف ضمن البرنامج الوطني للفضاء، وأولها الوصول إلى القمر.

وأوضح قائلا: "هدفنا الأول والأهم في برنامج الفضاء الوطني تحقيق أول تماس مع القمر في مئوية جمهوريتنا (2023)".

ولفت إلى أن الهدف الثاني لبرنامج الفضاء الوطني يتمثل في إنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث.

وأردف: "هدفنا في المرحلة الثالثة من برنامج الفضاء الوطني، تطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الإقليمي الخاص بتركيا".

وأفاد أن الهدف الرابع هو ضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي ( موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية).

وتابع: "هدفنا الخامس من البرنامج هو زيادة كفاءتنا من خلال الاستثمار في المجال المعروف باسم "طقس الفضاء" أو الأرصاد الجوية للفضاء".

ولفت إلى أن الهدف السادس يتمثل في الارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض.

وأردف: "هدفنا السابع تطوير النظام الاقتصادي للصناعات الفضائية في تركيا بشكل أكبر".

وأضاف أن "الهدف الثامن هو تأسيس منطقة لتطوير تقنيات الفضاء".

وتابع: "هدفنا التاسع تطوير مواردنا البشرية الفعالة وذات الكفاءة في مجال الفضاء".

وختم: "هدفنا العاشر والأخير إرسال مواطن تركي إلى الفضاء".