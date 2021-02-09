انطلاق "مناورات أتاتورك 2021" بين تركيا وباكستان

انطلقت، الثلاثاء، "مناورات أتاتورك 2021" بين أنقرة وإسلام آباد في ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان، إنّ المناورات تجري في منطقة تاربيلا بالولاية وستستمر لمدة 3 أسابيع.

وبحسب البيان ستعزز المناورات علاقات الأخوة بين الشعبين التركي والباكستاني.

يشار أنّ وزارة الدفاع التركية، ذكرت في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي في بيان أنّ القوات الخاصة التركية والباكستانية، ستجري مناورات في باكستان بين 4 و20 فبراير/شباط.

ومنذ عام 1998 تجرى المناورات التركية الباكستانية لوحدات القوات الخاصة، بشكل دوري، وعند إجراء المناورات في تركيا يكون اسمها "مناورات جناح" في إشارة لمؤسس دولة باكستان محمد علي جناح، وعندما تجري في باكستان تسمى "مناورات أتاتورك" في إشارة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.