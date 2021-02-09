وزير الدفاع التركي: يمكن حل الخلاف مع واشنطن بشأن إس-400 على غرار كريت

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن بلاده منفتحة على مناقشة الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 والتوصل إلى حل على غرار ما جرى في جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح أقار، في حديث لصحيفة حريت التركية، أن اليونان لا تزال تحتفظ بمنظومة إس-300 للدفاع الجوي في جزيرتها كريت والتي نصبت فيها إبان الحقبة السوفياتية.

وأضاف: "الأنظمة الدفاعية العائدة إلى المرحلة السوفيتية لا تزال موجودة في الدول الأوروبية التي كانت تنتمي إلى حلف وارسو ثم انضمت إلى حلف شمال الأطلسي ناتو".

وأكد الوزير التركي أن الناتو استوعب وجود هذه الأسلحة في الدول التي دخلت في عضويته.

وأعرب عن "انفتاح" تركيا على التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إمكانية "تطبيق نموذج كريت".

وتعارض الولايات المتحدة شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية بذريعة عدم توافقها مع أنظمة الناتو، فيما تؤكد أنقرة أنها منفتحة على كيفية المواءمة بينهما.

وتشدد تركيا على أنّها اختارت الصواريخ الروسيّة بسبب عدم التوصّل إلى اتّفاق مع واشنطن لشراء نظام باتريوت الأميركي المتطوّر جدًا.