أشاد محمد فارس، أول رائد فضاء سوري، ببرنامج الفضاء الوطني الذي كشف النقاب عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء.

وقال فارس: "من لا يملك قدما على القمر لا قدم له على الأرض".

وعبر عن سعادته إزاء إطلاق تركيا برنامجها الوطني للفضاء، معربا عن أمله في أن تحقق أنقرة أهدافها الـ 10 التي أعلنته ضمن إطار البرنامج الفضائي.

وأكد بصفته رائد فضاء وحاملا للجنسية التركية، استعداده لبذل ما في وسعه من جهود لأجل مستقبل تركيا المتعلق بالفضاء.

وشدد فارس على "ثقته بالعلماء والخبراء الأتراك فيما يخص المشاريع التي ستطلقها تركيا حول الفضاء".

ومحمد فارس أول رائد فضاء سوري صعد إلى الفضاء في رحلة مشتركة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، ونال شهرة كبيرة على الصعد: السوري والعربي والدولي.

والثلاثاء، استعرض الرئيس التركي 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.