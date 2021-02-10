تدريبات بحرية تركية أمريكية مشتركة في البحر الأسود

أجرت قوات من البحرية التركية، الأربعاء، تدريبات عسكرية مع نظيرتها الأمريكية، في البحر الأسود شمال تركيا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن التدريب جرى بمشاركة الفرقاطتين "تورغوت ريس" و"الريس عروج" التابعتين للبحرية التركية، والمدمرتين"يو إس. إس. بورتر" و"يو.إس. إس. دونالد كوك" التابعتين للبحرية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الهدف من التدريب، هو تعزيز التعاون بين القوات البحرية للبلدين والمساهمة في العمل المشترك.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى مشاركة مقاتلات من طراز "F-16" تابعة لها، وطائرة دوريات أمريكية في التدريب.

وتواصل أنقرة المشاركة في تدريبات مشتركة في البحر الأسود منذ الأول من مارس/آذار 2004 في إطار سعيها لإحلال السلام والأمن في المنطقة المذكورة.

ويشارك خلال تلك التدريبات فرقاطات وطرادات وقوارب هجومية وغواصات وطائرات دوريات بحرية.

جدير بالذكر أن البحرية التركية تجري دورياً تدريبات ومناورات مشتركة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الصديقة والحليفة والمشاطئة.