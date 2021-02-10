تركيا تجلب قياديا بارزا في "بي كا كا" الإرهابية

جلبت السلطات التركية القيادي البارز في منظمة "بي كا كا" الإرهابية، إبراهيم باريم، بعدما تمكنت من القبض عليه بعملية استخبارية في منطقة سنجار، شمالي العراق.

وبحسب مصادر أمنية تركية، نجحت الفرق الأمنية التركية في إلقاء القبض على باريم، ذي الاسم الحركي "لاشير"، المسؤول عما يُعرف بقسم الأنشطة اللوجيستية للمنظمة، في منطقة سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية، الخاضعة لسيطرة "بي كا كا" الإرهابية.

وأضاف أن عملية استجواب باريم، مستمرة في شعبة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الاستخبارات الوطنية، ومديرية الأمن في أنقرة، بناء على تعليمات النيابة العامة في العاصمة.

وأشار إلى أن باريم، شارك في الاحتجاجات بولاية "وان" شرقي تركيا، بين 6 ـ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، على إثر أحداث كوباني (عين العرب) السورية، ومن ثم انضم إلى المنظمة الإرهابية في 2015.