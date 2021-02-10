تركيا تطلق عملية "أرن 9" ضد إرهابيي "بي كا كا"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إطلاق عملية "أرن 9" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الهدف من عمليات "أرن"، تطهير كامل البلاد من إرهابيي منظمة "بي كا كا".

وأضافت أنها أطلقت في هذا الإطار، العملية التاسعة من سلسلة عمليات "أرن"، في منطقة هضبة "كازان خان" في هكاري، بمشاركة ألفين و218 عنصرا من القوات الأمنية.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى القضاء بشكل تام على الإرهاب في البلاد.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.