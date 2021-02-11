"أوغور شاهين" مؤسس شركة "بوينتك" يخطط لإنشاء مركز لأبحاث السرطان في تركيا

أعلن "مصطفى ورانك" وزير الصناعة التركي يوم الأربعاء، أن "أوغور شاهين" مؤسس ومالك شركة "بوينتك" الذي اشتهر بتطوير لقاح لفيروس كورونا مع زوجته "أوزلام ترويجي" يخطط للاستثمار في مسقط رأسه تركيا.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا "ورانك" إن "شاهين" يبحث معهم إنشاء مركز لأبحاث السرطان في البلاد. وأعرب الوزير عن سعادته بقوله: "سنكون سعداء باستضافته في تركيا".

وكان "شاهين" قد أعلن في وقت سابق أن شركته التي مقرها ألمانيا تجري محادثات مع مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا لتطوير نشاطات بحثية مشتركة. وقال "ورانك" في بيان سابق إن الشركة تتطلع إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية من خلال إنشاء مؤسسة جديدة للبحث والتطوير تركز على دراسات السرطان. وأعرب "شاهين" عن اهتمامه بإنشاء فرع لشركة "بوينتك" في تركيا.

يذكر أن الدكتور "شاهين" المتخصص في الطب الجزيئي وعلم المناعة وزوجته الدكتورة "ترويجي" من أبناء المهاجرين الأتراك في ألمانيا وقد عملا بجد بعد تخرجهما وتمكنا من تأسيس شركتهما الأولى عام 2008 وهما من الشخصيات البارزة في المجتمع العلمي في أبحاث السرطان، وهدفهما المعلن هو "إحداث ثورة" في طب السرطان.

وقد أجلت شركة "بوينتك" العام الماضي أبحاثها عن السرطان للتركيز على لقاح كوفيد-19، حيث تمكنت بمشاركة فايزر الأمريكية من إنتاج اللقاح الأول من نوعه الذي يعتمد على تقنية RNA المرسال. وقبل ذلك كانت الشركة تركز على إنشاء أجيال جديدة من العلاجات الفردية لمرضى السرطان، باستخدام نفس التكنولوجيا المستخدمة في اللقاح حيث يستفيد الطب الفردي من التقنيات الجديدة مثل تسلسل الجيل التالي الذي يفحص تنوع الأورام على مستوى المرضى ويقدم طريقة سريعة واقتصادية لرسم خريطة المرض لدى كل مريض على حدة الأمر الذي من شأنه أن يساعد الأطباء في اتخاذ قرارات العلاج وتقديم علاج خاص لكل مريض بفضل رسم الخرائط الجزيئية للأورام الحصرية بكل مريض.

وقد فشل الطب الحديث في إيجاد علاج نهائي للسرطان بالرغم من التقدم الكبير في العلوم حيث يعد المرض ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في تركيا.