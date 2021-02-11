استشهاد جندي تركي ثالث في إطار عملية "مخلب النسر 2"

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي ثالث، متأثرا بجراحه بعد إصابته على يد إرهابيي منظمة "بي كا كا"، الأربعاء، في إطار عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وقالت الدفاع في بيان، الخميس، إن جميع محاولات الكوادر الطبية لإنقاذ الجندي المصاب باءت بالفشل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الأتراك إلى 3.

وأعربت الوزارة عن حزنها العميق جراء الحادثة، راجية الرحمة للشهيد، والصبر والسلوان لذويه وكافة عناصر القوات المسلحة والشعب التركي.

من جانبه، نشر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، رسالة تعزية حول استشهاد الجندي، قدم فيها تعازيه باسمه واسم كافة عناصر الوزارة لذوي الشهيد وجميع أبناء الشعب التركي.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع استشهاد جنديين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح، في منطقة عمليات "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وأضافت في بيان، أن استشهاد الجنديين وإصابة الآخرين، جاء نتيجة اشتباكات اندلعت مع إرهابيي منظمة "بي كا كا" في منطقة كاره.