الدفاع التركية: تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا / ي ب ك" حاولا استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أنه تم إحباط محاولة تسلل جديدة إلى منطقة "نبع السلام".

وأوضحت أن قوات الكوماندوس تمكنت من تحييد إرهابيين ينتميان لتنظيم "بي كا كا / ي ب ك"، أثناء محاولة التسلل.

وأشارت إلى أن هدف الإرهابيين كان زعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.