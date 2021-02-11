تركيا ترسل 40 ألف جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى ليفكوشا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده تستعد لإرسال 40 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا، إلى شمال قبرص.

جاء ذلك في كلمة لأوقطاي، الخميس، خلال زيارته إلى ليفكوشا، عقب مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد إن تركيا قدمت مساعدات طبية كثيرة إلى شمال قبرص التركية، في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أنها قدمت أيضا حتى اليوم 40 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى القبارصة الأتراك، وأنها تعمل على إرسال 40 ألف جرعة إضافية اليوم الخميس.

ووصل أوقطاي، الأربعاء، إلى جمهورية شمال قبرص، في إطار زيارة عمل تستمر يومين، برفقة وزير النقل عادل قره إسماعيل أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مكتب التحول الرقمي بالرئاسة علي طه كوتش، ورئيسة اتحاد البلديات فاطمة شاهين.