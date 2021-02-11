مع اقتراب موعد إعادة فتح المدارس.. المعلمون على لائحة تلقي لقاح كوفيد-19

تأمل مؤسسات التعليم التركية في استئناف التعليم الشخصي الذي توقف في البلاد بسبب تفشي وباء الفيروس المستجد، وذلك بعد وصول اللقاحات وبدء إعطائها للمواطنين وفق أولويات تم الاتفاق عليها. ومع اقتراب الموعد المحدد لإعادة فتح المدارس في 15 فبراير/شباط سيحصل المعلمون الذين لم يتم إدراجهم في قائمة أولويات التلقيح التي بدأت الشهر الماضي، على الجرعة الأولى في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيتم توسيع خطة افتتاح مدارس القرى لاحقاً لتشمل المزيد من المدارس في جميع أنحاء البلاد في 1 مارس/آذار.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين أن المدارس في المناطق الريفية ستكون أول من يستأنف التعليم كما ستبدأ المدارس الابتدائية والصفين الثامن والثاني عشر التعليم الشخصي في 1 مارس/آذار بينما لم يتضح الجدول الزمني للصفوف الأخرى بعد.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول يوم الأربعاء قال البروفيسور "مصطفى نجمي إلهان" عضو المجلس الاستشاري العلمي لفيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تطعيم المعلمين سيسهل إعادة افتتاح المدارس واستئناف العملية التعليمية بشكل شخصي لأن الأطفال يجب ألا يتخلفوا عن التعليم، لكن هذا الإجراء لا يعني بحال من الأحوال تجاهل التدابير اللازمة وقواعد السلامة. مشدداً على ضرورة التزام المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم بالقواعد الصحية.

وتم تعميم المبادئ التوجيهية والتدابير الواجب اتباعها على كافة المدارس بالفعل كالتباعد الاجتماعي القسري في الفصول الدراسية والأقنعة الإلزامية وتسليم معقمات اليدين.

وقد بدأت البلاد في حملة تلقيح جماعي باستخدام لقاح "كورونا فاك" الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية، وكان عمال الرعاية الصحية أول من حصل على اللقاحات وتبعهم كبار السن. وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 2.3 مليون شخص.

كما تقرر أن ترسل وزارة التربية الوطنية قائمةً بأسماء المعلمين إلى وزارة الصحة التي ستقوم بدورها بتحديد مواعيد لهم. وقال البروفيسور "إلهان" إن المدرسين يمكنهم الحصول على لقاحاتهم في أي مكان، من المستشفيات إلى عيادات الأحياء. وأضاف: "إنه الوقت المناسب لتلقيح المعلمين إذ لا يمكن تطوير مستويات الأجسام المضادة المطلوبة للحماية من الفيروس إلا بفاصل أربعة أسابيع بين جرعتي اللقاح. ويمكن للجسم أن ينتج مستوى جيد من الأجسام المضادة خلال سبعة إلى ثمانية أسابيع. فإذا بدأنا ذلك الآن، فسيتم تطعيم غالبية المعلمين مع قدوم فصل الربيع".

وبحلول 15 فبراير/شباط سيعود حوالي 130 ألف طالب إلى المدرسة بينما سيعود 5 ملايين آخرين إليها في مارس/آذار. وسيكون التعليم الشخصي يومين في الأسبوع وسيقضي الطلاب بقية الأسبوع في المنزل مع التعليم عن بعد أو الفصول الحية. ولن يُطلب من الطلاب حضور الفصول الدراسية شخصياً بشكل إلزامي بل تبعاً لموافقة أولياء الأمور كما كان عليه الحال عندما أعيد فتح المدارس العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح لمجالس مكافحة الوباء في كل ولاية من الولايات

الـ 81 بإغلاق المدارس مرة أخرى في حالة حدوث زيادة في عدد الحالات.

وزير التربية الوطنية ضياء سلجوق قال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن مدارس القرى تحظى بالأولوية لأن عدد الحالات في القرى والمناطق الريفية منخفض أو غير موجود. وقال إنهم اتخذوا جميع إجراءات السلامة في المدارس ضد تفشي المرض. وأضاف: "نسعى إلى تحقيق تراجع في تفشي المرض من أجل بلوغ هدفنا المتمثل في إبقاء المدارس مفتوحة في المستقبل، وهذا ممكن فقط إذا امتثل الجمهور لقواعد النظافة وارتداء الأقنعة الواقية وتطبيق التباعد الاجتماعي".