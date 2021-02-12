تحييد 33 إرهابيا في إطار عملية "مخلب النسر -2" المتواصلة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 33 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" بينهم قياديان، في إطار عملية "مخلب النسر -2" المتواصلة شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن عملية مخلب النسر -2 التي انطلقت في 10 فبراير/شباط الجاري ضد الإرهابيين بمنطقة غارا شمالي العراق، مستمرة وفقاً للخطة المرسومة.

ولفتت إلى تدمير أكثر من 50 هدفا للإرهابيين بغارات جوية خلال العملية.

وأكدت أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تلقت ضربة موجعة في المنطقة بفضل الغارات الجوية التي أصابت أهدافها بدقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب الغارات الجوية جرى إنزال قوات برية إلى المنطقة عبر مروحيات.

وأكدت أن دماء الشهداء الذين سقطوا خلال الاشتباكات الأولى في إطار العملية، لم تذهب سدى، مشيرة إلى تحييد العدد المذكور من الإرهابيين.

وشددت على اختيار الأهداف بكل دقة عبر التنسيق مع الأصدقاء والحلفاء، وإبداء منتهى الحرص على عدم الحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم خلال تنفيذ العملية.

والخميس، أعلن الجيش التركي ارتفاع عدد شهدائه إلى 3 إثر وفاة جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته على يد إرهابيي منظمة "بي كا كا"، في إطار عملية "مخلب النسر 2".