برلمانيون أتراك يفندون مزاعم "شيوخ أمريكيين" ضد بلادهم

استنكرت مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأمريكية في البرلمان التركي، رسالة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس جو بايدن، تستهدف أنقرة، وفندت الانتقادات التي تضمنتها.

جاء ذلك الجمعة، في بيان صادر عن مجموعة الصداقة، حمل توقيع 87 نائبا، من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"الجيد".

وشدد البيان على أن مزاعم أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الرسالة بشأن السياسة الداخلية والخارجية لتركيا، "لا أساس لها وغير مسؤولة".

وأكدوا أن تلك الاتهامات لا تتماشى إطلاقا مع روح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعلاقة التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولفت البيان إلى أن الرسالة التي بعثها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى بايدن في 9 فبراير/شباط تعتبر آخر مثال للتصرفات العدائية ضد تركيا التي تتعارض مع مفهوم التحالف بين البلدين.

وجاء في البيان: "أولئك الذين وصفوا المتظاهرين الذين اقتحموا الكونغرس الأمريكي بالإرهابيين، يحاولون تبرئة الانقلابيين من أعضاء منظمة (غولن) الإرهابية الذين قصفوا في 15 يوليو/تموز 2016 مبنى البرلمان التركي بالطائرات الحربية، وقتلوا مواطنينا بالدبابات".

وأضاف: رغم صدور العديد من القرارات القضائية القطعية ضد أعضاء منظمة "غولن" إلا أنه يتم محاولة تبرئتهم تحت ستار "المدافعون عن حقوق الإنسان"، وهذا مؤشر على التناقض العميق الذي وقع فيه الموقعون على الرسالة من أعضاء الكونغرس.

وأشار البيان إلى أن شخصا قياديا بمنظمة "غولن" مذكور اسمه في الرسالة، يعتبر زعيم المنظمة "فتح الله غولن" أباً له، وأكد انتماءه للمنظمة مرات عدة، هو شخص إرهابي أعلن هو وأفراد أسرته تأييدهم لمحاولة الانقلاب العسكرية الدموية التي وقعت في تركيا.

وشدد البرلمانيون على أن صدور مثل هذا الدعم من أعضاء في الكونغرس لافتراءات منظمة "غولن" ضد تركيا، في الوقت الذي تنتشر قناعة واسعة لدى الشعب التركي بأن الولايات المتحدة تقف وراء المحاولة الانقلابية، "يعتبر موقفا مزدوجا يلقي بظلاله على مصداقية البيانات التي أصدرتها السلطات الأمريكية بعدم وجود أي علاقة لواشنطن مع المحاولة الانقلابية".