تركيا تحقق أعلى زيادة إنتاج صناعي في مجموعة العشرين

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده حققت أعلى زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

جاء ذلك في تغريدة له بحسابه على "تويتر" الجمعة.

وأوضح ورانك :"حققنا أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في ديسمبر 2020".

وأضاف وزير الصناعة: "زيادة الإنتاج الصناعي القوية في الربع الأخير، أكدت أن تركيا ستكون واحدة من دول قليلة تختتم 2020 بنمو إيجابي".

وأردف :"سنحافظ على هدفنا المتمثل في الجودة والنمو المستقر بإرادة الإصلاح في مجال الاقتصاد والقانون وجهود صناعيينا".

وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي التركي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة على أساس شهري و9 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث المعطيات التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في نوفمبر الماضي، ارتفع بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي الإجمالي.