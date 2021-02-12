"سيدا".. أول زورق تركي مسيّر يدخل مرحلة الاختبار

دخل زورق "سيدا" المسيّر، المصنع محليا في تركيا، مرحلة التجريب بعد إنزاله الجمعة للمياه في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أنزلت شركة "ميتيكسان" للصناعات الدفاعية زورق سيدا المسير للبحر، وهو النموذج الأولي الذي تم تطويره.

واكتمل النموذج الأولي لأول زورق تركي مسلح مسيّر "سيدا"، وهو المنتج الأول من سلسلة "أولاق" المطورة من قبل ترسانة حوض "أريس" لبناء السفن، وشركة "ميتيكسان.

ويتميز "سيدا" المسير والمسلح، بقدرته على الإبحار مسافة 400 كيلو متر، وبسرعة 65 كيلو متر في الساعة، والرؤية الليلية والنهارية، ومزود بنظام اتصالات مشفرة محلية، ومصنع من مواد مركبة متطورة.

ويهدف مصنعو "سيدا" لتكليفه بمهام الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات والاشتباك، والحرب غير المتكافئة ومرافقة وحماية السفن الكبيرة وأمن المنشآت الاستراتيجية.

وتتمتع سلسلة "أولاق" (أول سفن تركية مسيرة) بقوة نارية ضاربة، حيث سيتم تزويدها بـ 4 صواريخ "جيريت" الموجهة من إنتاج شركة روكيتسان، وصاروخين موجهين مضادين للدروع.