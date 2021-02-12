محكمة تركية تقضي بحبس موظف لدى القنصلية الإيرانية في إسطنبول

قضت محكمة تركية، بحبس موظف يعمل في القنصلية الإيرانية بإسطنبول، للاشتباه بتورطه في عملية اغتيال المعارض الإيراني "مسعود مولوي" بمنطقة شيشلي 2019.

وقالت مصادر صحفية، الجمعة، أن النيابة العامة في إسطنبول، تواصل التحقيقات بخصوص اغتيال المواطن الإيراني المتخصص في المجال التكنولوجي، مسعود مولوي عبر إطلاق النار عليه من داخل سيارة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأضاف أن قوات الأمن أوقفت شخصاً يدعي " م . ر. ن" يعمل في القنصلية الإيرانية، بعد صدور أمر إلقاء القبض عليه في إطار التحقيقات الجارية حول القضية.

وبعد إدلاء المشتبه به بإفادته لدى النيابة العامة، تمت إحالته إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول والتي قضت بحبسه.

ورفض المشتبه به لاتهامات الموجهة له، بمساعدة أحد الأشخاص المتورطين في جريمة الاغتيال بالهروب إلى إيران عبر تنظيم وثائق مزورة له، مبيناً أنه لم يكن في تركيا في تاريخ وقوع الجريمة.

- اعتداء على فريق قناة "تي آر تي وورلد"

وفي سياق متصل اعتدى موظفون في القنصلية الإيرانية على فريق قناة "تي آر تي وورلد" جاؤوا إلى مبنى القنصلية لتغطية خبر مقتل مولوي، حيث قام بعض موظفي القنصلية بالاعتداء عليهم وإيقاع كاميراتهم على الأرض، بحسب بيان صادر عن القناة.

وفي 14 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي قتل المعارض مولوي نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول.

وتمكنت السلطات التركية من القبض على 11 شخصًا ووجهت لهم تهمة القتل، وبعد عرضهم على المحكمة قررت اعتقال 7 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق الآخرين شريطة تطبيق الرقابة القضائية عليهم.