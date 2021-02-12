وزير الصحة التركي: أكثر من3,5 ملايين مواطن تلقوا لقاح كورونا



تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تركيا الجمعة، 3.5 ملايين.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر: "بلغ عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم بلقاح ضد كورونا لغاية الآن أكثر من 3.5 ملايين".

وأضاف أن المواطنين ممن أعمارهم 65 عاما وأكثر، بدأ تطعيمهم باللقاح اليوم.

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدءا بالعاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

وفي 25 يناير، بدأت تركيا تطعيم المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم ثمانين عاما، ثم من تجاوزوا 75 عاما، في الـ 28 من الشهر نفسه.

وسجلت تركيا حتى الخميس، مليونين و564 ألفا و427 إصابة بكورونا، توفي منهم 27 ألفا و187، فيما تعافى مليونان و453 ألفا و96.