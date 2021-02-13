أردوغان يعزي في وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق قدير طوب باش

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق قدير طوب باش، السبت، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر، "تلقيت بحزن عميق نبأ وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق، وصديق دربي الغالي قدير طوب باش".

وأضاف: "لن ننسى مساهمات طوب باش القيّمة في إسطنبول، وعموم تركيا، أرجو الرحمة من الله عز وجل للفقيد، وأتقدم بالتعازي لذويه ومحبيه وجميع أبناء الشعب التركي".

وتوفي طوب باش، السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد أول مسؤول تركي يفوز برئاسة بلدية إسطنبول 3 مرات على التوالي، أولها في انتخابات 2004، وآخرها عام 2014، جميعها مع حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقدم استقالته في 2017.