أقار وقادة الجيش يتفقدون الوحدات العسكرية على حدود العراق

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس الأركان يشار غولر، وقادة الجيش، السبت، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمالي العراق.

ويرافق أقار وغولر في الجولة كلا من قائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز.

وكان في استقبال أقار والوفد المرافق لدى وصولهم مطار "شرف الدين إلتشي" في شرناق، الوالي علي حمزة بهلوان، وقائد الجيش الثاني متين غوراك، ومسؤولين آخرين.

واستهل أقار وقادة الجيش، الجولة بزيارة الوحدات العسكرية على الحدود، ومن ثم اتجهوا إلى مركز إدارة عملية "مخلب النسر 2" التي يجريها الجيش التركي ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا، شمالي العراق.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن عملية "مخلب النسر 2" التي انطلقت في 10 فبراير/ شباط الجاري ضد الإرهابيين بمنطقة غارا، متواصلة وفقا للخطة المرسومة.

وأضافت أن القوات الجوية التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا"، لترتفع الحصيلة إلى 37.