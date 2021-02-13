الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2".

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات المسلحة تواصل تدمير أوكار إرهابيي "بي كا كا" في منطقة غارا شمالي العراق.

وأضاف البيان أن غارة جوية نفذت على أوكار الإرهابيين في المنطقة أسفرت عن تحييد 3 عناصر من "بي كا كا".

وأشار أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقة غارا ارتفع إلى 42.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" بغارة شمالي العراق، في إطار "مخلب النسر 2".

والجمعة، أوضحت الدفاع التركية في بيان، أن عملية "مخلب النسر 2" التي انطلقت في 10 فبراير/شباط الجاري ضد الإرهابيين بمنطقة غارا، متواصلة وفقا للخطة المرسومة.

ولفتت إلى تدمير أكثر من 50 هدفا للإرهابيين بغارات جوية خلال العملية.