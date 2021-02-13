تركيا تبدأ تسليم العراق صهاريج لنقل النفط على القطارات

بدأت تركيا، السبت، تسليم أول شحنة من صهاريج لنقل الوقود على متن القطارات، تمت صناعتها في ولاية قوجة إيلي (شمال غرب) لصالح شركة خطوط سكك الحديد العراقية.

وتضمنت الشحنة الأولى 50 صهريجاً من بين 400 تصنعها شركة " كريوكان" التركية لصالح شركة خطوط سكك الحديد العراقية، بهدف نقل نفط العراق.

وانطلقت الشحنة بعد تحميلها على شاحنات إلى العراق، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك.

وخلال زيارته للشركة، قال ورانك إن شركة كريوكان تأسست سنة 2009 في منطقة "غبزة" وتعد واحدة من أكثر الشركات تحقيقاً للنمو في تركيا.

وأضاف أن الشركة تقوم بتصدير 80 بالمئة من إنتاجها إلى 66 دولة حول العالم.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، تكين أورهان، إن شركة السكك الحديدية العراقية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتحويل نقل النفط من الطرق البرية إلى السكك الحديدية.

وأشار إلى أن شركته تهدف إلى تسليم 100 صهريج إلى العراق لغاية نهاية العام الجاري،

وأضاف: "قررت شركة السكك الحديدية العراقية المضي قدما في تنفيذ مشروعها بالتعامل مع شركتنا، نقوم حاليًا بشحن أول 50 صهريج. و سيستمر إنتاجنا لها حتى 400 صهريج، وستتواصل عمليات التسليم حتى نهاية عام 2022".