وفاة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق قدير طوباش عن عمر ناهز 76 عامًا

وافت المنية رئيس بلدية إسطنبول الأسبق قدير طوباش، الذي تولى رئاسة البلدية لمدة 13 عامًا، أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا في المستشفى.

وتم إدخال طوباش إلى المستشفى في 16 نوفمبر 2020، بعد أن تدهورت حالته أثناء وجوده في المستشفى الأمر الذي اضطر إلى وصله بأجهزة التنفس الصناعي.

وشغل طوباش منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى في تركيا من عام 2004 إلى عام 2017، إضافة لكونه مهندسًا ورجل أعمال وسياسيا.

وقدير طوباش، هو مهندس معماري، شغل سابقًا رئيس بلدية منطقة بيه أوغلو في إسطنبول في عام 1999. وبعد الانتخابات المحلية لعام 2004 ، تولى طوباش منصب رئيس بلدية إسطنبول، حيث أصبح أول رئيس بلدية لإسطنبول يُعاد انتخابه مرتين في عامي 2009 و 2013. وأعلن طوباش استقالته بعد 13 عامًا من الخدمة في سبتمبر 2017.