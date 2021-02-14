أردوغان يشارك في تشييع جنازة رئيس بلدية إسطنبول السابق

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تشييع جنازة رئيس بلدية إسطنبول السابق، قدير طوباش الذي وافته المنية السبت، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت مراسم تشييع "طوبّاش"، الأحد، في مقر بلدية إسطنبول ، قبل أن يُصّلى على جثمانه في جامع الفاتح، بمشاركة كبار مسؤولي الدولة التركية.

وعقب صلاة الجنازة، ووري جثمان "طوبّاش" في الثرى بباحة مسجد الفاتح، في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

ويعد طوبّاش أول سياسي يفوز برئاسة بلدية إسطنبول 3 مرات على التوالي، أولها في انتخابات 2004، وآخرها عام 2014، جميعها مع حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقدم استقالته في 2017.