الدفاع التركية تضبط أسلحة لـ "بي كا كا" في موقع المجزرة الوحشية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيي منظمة "بي كا كا" في المغارة التي عثر فيها جنود أتراك خلال عملية "مخلب النسر-2" على جثث 13 مدنياً أعدموا بوحشية بمنطقة غارا شمالي العراق.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "ضبطنا أسلحة وذخائر لإرهابيي "بي كا كا" أعداء الإنسانية في المغارة التي قتلوا فيها بوحشية 13 مدنيا من مواطنينا شمالي العراق".

وأرفقت الوزارة في تغريدتها صورا للأسلحة والذخائر المضبوطة.

يذكر أن القوات التركية عثرت في وقت سابق الأحد، على جثث 13 مدنيا لدى مداهمة إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2".

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق اليوم الأحد انتهاء العملية بتحييد 50 إرهابيا بينهم اثنان تم إلقاء القبض عليهما أحياء.

وبدأت القوات التركية عملية "مخلب النسر-2"، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.