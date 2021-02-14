وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" كانوا يحاولون الفرار عبر طائرة شراعية (باراموتور) في منطقة غارا شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية تحييد الإرهابيين الثلاثة جرت عبر قصف بواسطة طائرات مسيرة.

وأضاف البيان أن إجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقة غارا، بلغ 53.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أعلن في وقت سابق الأحد، انتهاء عملية "المخلب النسر-2" التي بدأت في منطقة غارا ضد "بي كا كا" الإرهابية يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

وأسفرت العملية عن تحييد 50 إرهابيا بينهم اثنان تم إلقاء القبض عليهما أحياء.

وعثرت القوات التركية على جثث 13 من مواطنيها لدى دهم إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمال العراق في إطار عملية "المخلب النسر-2".