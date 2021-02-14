في الوقت الذي تعيش فيه تركيا حداداً على استشهاد13من مواطنيها على يد تنظيم بي كا كا الإرهابي في منطقة غارا شمالي العراق، تواصل الولايات المتحدة دعمها لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية المشكلة من عناصر ي ب د الإرهابي الذراع السوري لبي كا كا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات الشاحنات العسكرية الأمريكية المحملة بالأسلحة والعتاد لدى وصولها منطقة القامشلي السورية (شمال غرب)، التي يسيطر عليها ب ي د الإرهابي

وعثرت القوات التركية، الأحد، على جثث 13 مواطنا لدى دهم إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "المخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.

جدير بالذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "المخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، 10 فبراير/شباط الجاري.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.