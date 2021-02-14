تركيا: عثرنا على جثث 13 تركيا أعدمهم إرهابيو بي كا كا ميدانياً شمالي العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، كاشفاً أن قوات بلاده المشاركة في العملية عثرت على جثث 13 مدنياً تركياً في أحد مخابئ الإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال زيارته فجر الأحد، مركز إدارة عملية "مخلب النسر-2" مع عدد من القادة العسكريين.

وأكد أكار أن القوات التركية نجحت عبر عملية "مخلب النسر-2"، في تحييد 50 إرهابيا، وتطهير معظم منطقة غارا من إرهابيي "بي كا كا".

وأوضح أن القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعا للمنظمة الإرهابية

وأضاف أن الجيش التركي قدم 3 شهداء خلال عمليات الاقتحام البري، إلى جانب إصابة 3 من أفراده.

ولفت إلى أن القوات التركية استخدمت خلال "مخلب النسر-2" أسلحة وذخائر محلية.

وتابع قائلا: "عندما اقتحمنا مغارات المنظمة الإرهابية عثرنا على جثث 13 من مواطنينا المدنيين الذين اختطفتهم المنظمة سابقا".

وأردف: "وفقا لإفادة أحدهم، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المدنيين لـ12 عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة".

يذكر أن القوات التركية كانت قد بدأت بعملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.