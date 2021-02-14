علييف يعزي أردوغان في استشهاد 13 مواطناً على يد إرهابيي "بي كا كا"

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، ببرقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في استشهاد مدنيين أتراك على يد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في مغارة بمنطقة غارا شمالي العراق.

وقال علييف في رسالته :"فجعنا باستشهاد 13 مواطنا تركيا بريئا نتيجة العمل الإرهابي الغادر".

وأضاف: "شعرنا بالغضب الشديد من العمل الإرهابي المروع ضد المدنيين، وندين بشدة جميع مظاهر الإرهاب".

وقدم علييف التعازي باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني للرئيس أردوغان وأسر الشهداء وأقاربهم والشعب التركي.

يذكر أن القوات التركية عثرت في وقت سابق الأحد، على جثث 13 مواطنا تركيا لدى دهم إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "المخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها بتحييد 50 إرهابيا.

جدير بالذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "المخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.