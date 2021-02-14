غضب وإدانة واسعان في تركيا لاستشهاد 13 مواطنا على يد إرهابيي "بي كا كا"

أثارت المعلومات التي كشف عنها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن قيام منظمة "بي كا كا" الإرهابية بقتل 13 مدنيا تركيا في إحدى المغارات بمنطقة غارا شمالي العراق، موجة غضب واستنكار واسعين في البلاد اليوم الأحد.

فقد أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي. وقال في تغريدة له على تويتر: "أترحم على أرواح مواطنينا المدنيين الـ13 الذين استشهدوا على يد عناصر بي كا كا" الإرهابية.

بدوره انتقد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، صمت العالم على اعتداءات "بي كا كا" الإرهابية ضد المدنيين.

وقال في هذا الخصوص: "هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة".

وأشار قالن إلى أن "بي كا كا" الإرهابية تستهدف المدنيين وقوات الأمن التركية والعراقية، وتواصل فعالياتها الإرهابية في شمال سوريا.

من جهته، دعا زعيم "حزب الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، لمحاسبة منظمة "بي كا كا" الإرهابية وداعميها على قتل 13 مدنيا تركيّا في مغارة شمالي العراق.

وقال بهتشلي في تغريدة: "من يحاول حماية وتبرئة الخونة الذين أطلقوا النار على الأبرياء هو إرهابي شريك في الجريمة".

يذكر أن القوات التركية عثرت في وقت سابق الأحد، على جثث 13 مدنياً تركياً لدى مداهمة أحد مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمال العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهائها بتحييد 50 إرهابيا بينهم إثنين تم إلقاء القبض عليهما أحياء.

جدير بالذكر أن القوات التركية كانت قد بدأت بعملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.