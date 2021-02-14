قيادي في "بي كا كا" الإرهابية يدعو لدعم أحداث شغب بجامعة تركية

دعا القيادي في منظمة "بي كا كا" الإرهابية دوران كالكان، إلى تقديم مزيد من الدعم لأحداث الشغب في جامعة "بوغازيتشي" بمدينة اسطنبول.

وكان الإرهابي كالكان قد أفاد في تصريح لوسيلة إعلامية موالية لـ"بي كا كا" الإرهابية، بأن "أحداث بوغازيتشي بدأت بهدف الإطاحة بالحكومة التركية".

وقال كالكان: "ما يحدث في جامعة بوغازيتشي تخطى كونه حركة شبابية ومسألة تعيين رئيس جديد للجامعة، وقد بات بمثابة حراك للإطاحة بالحكومة التركية".

وعقب دعوة كالكان، بدأ أنصار المنظمة الإرهابية بالمطالبة بإخلاء سبيل زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش الموقوف على ذمة دعوى قضائية، وإنهاء سجن زعيم "بي كا كا" عبد الله أوجلان، وبدء التحاور مع "بي كا كا".

يذكر أن المظاهرات المناهضة لتعيين رئيس جديد لجامعة بوغازيتشي، تحولت لاحقا إلى أحداث شغب ومظاهرات لمجموعات موالية لمنظمات إرهابية مختلفة في مقدمتها "بي كا كا".