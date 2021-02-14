وزير الداخلية التركي يتعهد باعتقال زعيم بي كا كا الإرهابية بعد مجزرة غارا

تعهد وزير الداخية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، باعتقال زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية مراد قره يلان و"تمزيقه إرباً" بعد ارتكاب منظمته مجزرة بحق 13 مدنياً تركياً.

جاء ذلك في رسالة تعزية نشرها صويلو باستشهاد المواطنين المدنيين شمالي العراق، قال فيها: "أسأل الله الرحمن للشهداء الذي قتلوا بخسة من قبل منظمة بي كا كا الإرهابية في العراق".

وأضاف: "قتالنا مستمر حتى لا يبقى إرهابي واحد".

وتوعد باعتقال زعيم المنظمة الإرهابية المدعو مراد قره يلان، وقال: "إن لم نعتقل مراد قره يلان ونمزقه إرباً فليبصق شعبنا وشهداؤنا في وجوهنا".

وعثرت القوات التركية في وقت سابق، الأحد، على جثث 13 مدنيا لدى دهم إحدى مغارات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "المخلب النسر-2".

وأثارت المعلومات التي كشف عنها وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن قيام منظمة "بي كا كا" الإرهابية بإعدام 13 مدنياً تركياً، موجة غضب واستنكار واسعين في البلاد.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار فجر اليوم انتهاء العملية بتحييد 50 إرهابيا بينهم اثنان تم إلقاء القبض عليهما أحياء.

وبدأت القوات التركية عملية "المخلب النسر-2"، يوم 10 فبراير/شباط الجاري.